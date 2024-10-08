На Львовщине уникальный футбольный матч попал в Книгу рекордов Украины. Фотофакт

В селе Йосиповичи (Стрийський район, Львовская область) ветеран иосиповичского футбола Василий Левко организовал первый футбольный чемпионат Украины среди однофамильцев, сообщает в Facebook Управление молодежи и спорта Львовской ОГА. Уникальное спортивное соревнование состоялось 29 сентября на стадионе "Арена" и было зафиксировано в Книге рекордов Украины.

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Участие в турнире F-1 (т.е. "фамильные команды") приняли четыре коллектива, в каждой из которых футболисты имели одинаковые фамилии: Федорина, Попадюк, Юрков и Дрозд.

В матче за третье место команда "F-1 Дрозд" победила "F-1 Федорина" со счетом 2:1. Победителем стал "F-1 Попадюк" с минимальным счетом победив в финале "F-1 Юрков"

"Есть большие надежды, что праздник футбола, который состоялся 29 сентября 2024 года, стал незабываемым в жизни каждого ярого поклонника и футбольного болельщика нашего края. Убежден, что чемпионат Украины по футболу среди команд категорий F-1 станет ежегодным с привлечением большего количества фамильных команд", – отметил Левко.

Также на чемпионате собрали 20 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

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