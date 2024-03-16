На Кубке мира по биатлону побит 'вечный рекорд' легендарного Бьерндалена

Лидер сборной Норвегии Тарьей Бе, выиграв Малый хрустальный глобус в спринте на 9-м этапе в канадском Кэнморе, стал самый возрастным победителем зачета спринтов на Кубках мира по биатлону. Уроженец Стрюна завоевал трофей в возрасте 35 лет 230 дней.

Тарьей в сезоне 2023/204 по итогам семи спринтерских гонок набрал 384 очка, опередив своего младшего брата – Йоханнеса (324 очка).

Предыдущее достижение принадлежало легендарному норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьерндалену. Восьмикратный олимпийский чемпион и двадцатикратный чемпион мира занял первое место в зачете спринтов в сезоне-2008/2009. На тот момент ему исполнилось 35 лет 58 дней.

На протяжении 15 лет этот рекорд никто не мог побить, из-за чего в сети его назвали "вечным".

Как сообщал OBOZ.UA, младший брат Тарьей - Йоханнес Тингнес Бе установил мировой рекорд по количеству побед в спринтерских гонках в биатлоне. Первое место в Кэнморе стало для 30-летнего пятикратного олимпийского чемпиона 37-й победой в этой дисциплине.

Напомним, что Бьерндален женат на четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой.

В прошлом году 37-летняя уроженка Минска, которая 2020 году не стала осуждать режим Александра Лукашенко за жесткое подавление протестов в родной стране, высказалась против отстранение атлетов из РФ и РБ от международных стартов.

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