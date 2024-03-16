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На Кубке мира по биатлону побит "вечный рекорд" легендарного Бьерндалена

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,6 т.
На Кубке мира по биатлону побит 'вечный рекорд' легендарного Бьерндалена

Лидер сборной Норвегии Тарьей Бе, выиграв Малый хрустальный глобус в спринте на 9-м этапе в канадском Кэнморе, стал самый возрастным победителем зачета спринтов на Кубках мира по биатлону. Уроженец Стрюна завоевал трофей в возрасте 35 лет 230 дней.

Тарьей в сезоне 2023/204 по итогам семи спринтерских гонок набрал 384 очка, опередив своего младшего брата – Йоханнеса (324 очка). 

На Кубке мира по биатлону побит "вечный рекорд" легендарного Бьерндалена

Предыдущее достижение принадлежало легендарному норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьерндалену. Восьмикратный олимпийский чемпион и двадцатикратный чемпион мира занял первое место в зачете спринтов в сезоне-2008/2009. На тот момент ему исполнилось 35 лет 58 дней.

На Кубке мира по биатлону побит "вечный рекорд" легендарного Бьерндалена

На протяжении 15 лет этот рекорд никто не мог побить, из-за чего в сети его назвали "вечным".

На Кубке мира по биатлону побит "вечный рекорд" легендарного Бьерндалена

Как сообщал OBOZ.UA, младший брат Тарьей - Йоханнес Тингнес Бе установил мировой рекорд по количеству побед в спринтерских гонках в биатлоне. Первое место в Кэнморе стало для 30-летнего пятикратного олимпийского чемпиона 37-й победой в этой дисциплине.

На Кубке мира по биатлону побит "вечный рекорд" легендарного Бьерндалена

Напомним, что Бьерндален женат на четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой.

На Кубке мира по биатлону побит "вечный рекорд" легендарного Бьерндалена

В прошлом году 37-летняя уроженка Минска, которая 2020 году не стала осуждать режим Александра Лукашенко за жесткое подавление протестов в родной стране, высказалась против отстранение атлетов из РФ и РБ от международных стартов.

На Кубке мира по биатлону побит "вечный рекорд" легендарного Бьерндалена

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