На камеру попало, что говорили Тайсону Фьюри во время боя с Усиком. Видео

Тренер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Шугар-Хилл Стюард во время боя с украинским чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (24-0, 14 КО) призывал своего подопечного прессинговать. Видео с действиями 49-летнего наставника у себя в TikTok выложил TNT Sports.

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"Да, просто продолжай, он ждет, чтобы ты сдался, но ты держишься – все правильно. Продолжай давить на него, у тебя получается направлять его, куда нужно. Когда отходишь назад, просто будь готов ударить задней рукой. Нужно поработать на правой ноге, правой ноге, вот и все. Вот и гонг, хорошо, бро, это был твой раунд. Просто нужно сохранять постоянное давление, как мы и тренировались", – говорил Стюард между раундами.

Американский тренер все время советовал Тайсону не опускать руки.

Держи руки вверх в раунде, не дай ему забрать этот чертов раунд. Он пытается вырвать последние 30 секунд. Не позволяй ему поймать тебя, когда ты отступаешь. Да, второе дыхание есть, теперь не отступай!" – кричал Стюард.

Как сообщал OBOZ.UA, в перерыве между 11-й и 12-й трехминутками Шугар-Хилл Стюард призвал своего боксера действовать активно, чтобы забрать победу.

Стоит отметить, что на видео, снятое между раундами, попали и советы Юрия Ткаченко, который тот давал Александру Усику.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

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