Кто уже вышел на ЧМ-2026 по футболу, когда отбор в Европе только стартовал

Футбольный сезон почти по всей планете подходит к концу. Но летом с новой силой начнется мировая квалификация на мундиаль-2026! Сейчас, за 14 месяцев до первого матча, мы уже знаем 7 из 48 участников мирового первенства! Кто эти счастливчики и с кем может сыграть Украина, если удачно пройдет отбор? Рассказывает OBOZ.UA.

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Сразу три страны попали на ЧМ автоматически

Конкуренция за право принимать футбольный чемпионат мира 2026 – на самом деле еще тот цирк. На него первоначально было 6 заявок и каждая достойна отдельного рассказа. Была двойная Китай с Индией, двойная от Новой Зеландии и Австралии; индивидуальна от Индонезии и желание 4 стран провести соревнования вместе (Эквадор, Боливия, Перу и Парагвай). Также сольно подавалась Марокко, но все вышеупомянутые государства отозвали желание принимать ЧМ из-за финансовых проблем или отсутствия согласия между собой. Еще одна заявка была тройная – от будущих победителей.

В финале США, Мексика и Канада противостояли только африканской стране и победили с огромным отрывом: 134 голоса против 65. Эти три сборные едут на мундиаль автоматически, но совсем не отдыхают. Штаты, например, в Лиге наций КОНКАКАФ проиграли третье место канадцам, а мексиканцы выиграли турнир.

Украина еще не стартовала в отборе

Свой путь в ЧМ-26 Украина начнет в сентябре, весь этап влезет в 3 месяца. Месяц назад, когда началась европейская квалификация, у желто-синих были игры Лиги наций против Бельгии. Нам не удалось повыситься в классе, поэтому теперь все усилия нужно возложить на победу в группе. Однако плей-офф, как было для Евро 2024, нам не следует ждать. Турнир тогда был континентальный, как следствие – больше возможностей. Теперь нужно конкурировать со всем миром. Чтобы получить дополнительный шанс на мундиаль, нужно было выигрывать группу ЛН или всеми силами улучшать рейтинг сборной. Не сложилось сразу с двумя факторами.

Поэтому дальше команде Реброва должна бороться за победу в квартете отбора против Азербайджана, Франции и Исландии. Только первое место дает гарантированный шанс вернуться на международную арену впервые за 20 лет. Европейская квалификация стартовала только для половины участников. Кроме Украины свои первые матчи отбора до сих пор не провели, в частности, Германия, Португалия, Бельгия, Хорватия и Италия.

Япония первой официально прошла на Мундиаль

Отдыхать до следующего года могут сразу 4 страны. Первую прямую путевку на мундиаль забрала Япония. Азиатские страны имели 3 этапа отбора, финальный до сих пор проходит в трех группах. Но именно эта островная страна еще 20 марта не оставила шансов соперникам и уверенно заняла первую строчку за 2 матча до итогов. По дороге они разнесли Китай 7:0, забили 5 сухих мячей Бахрейна и поиздевались над Индонезией 4:0. Японцы держат уникальное достижение для стран Азии – 8 попыток и 8 выходов на ЧМ. На этом фоне предлагаем вспомнить их эпический матч против Испании в 2022 году.

Единственная путевка от Океании разыграна

Впервые за 16 лет на мировую арену возвращается Новая Зеландия! Далекая от нас Океания имела право отправить всего одну сборную и в трех этапах соревновались такие экзотические представители, как Фиджи, Самоа, Таити или острова Кука. Новозеландцы присоединились к отбору на втором этапе, выиграли группу, а затем одолели плей-офф. Решающая игра не была простой, заруба против Новой Каледонии шла по всему полю и только во втором тайме три гола обеспечили им выход дальше. Что мы знаем об этих удивительных гостях мундиаля? Там играет Марк Стаменич из "Олимпиакоса" и Крис Вуд, представитель "Ноттингема"; кстати, лучший бомбардир квалификации.

От Азии закрыто уже 2 слота

Иран попал на ЧМ-26 в то же время, как и Новая Зеландия этой весной. Во время отбора он не заметил ОАЭ, Катар и Северную Корею, так что пока идет без поражений вообще. Впереди 2 тура группы отбора; Иран точно уезжает на мундиаль. Открыт только вопрос, на какой строчке будет эта сборная: с Узбекистаном они дважды сыграли вничью, но есть преимущество в 3 очка. Поэтому все будет решать разница мячей, которая после 8 туров лучше именно у лидера группы.

Чемпион мира будет защищать титул

Квалификация в Южной Америке – интересный формат. Ранее из всего 10 сборных напрямую выходило только 4. Участников ЧМ будет больше, поэтому и мест уже 6 (а еще есть дополнительная попытка для 7-й команды выиграть плей-офф против представителя Азии). Но Аргентина вообще не волновалась о результате: уже в марте, за более чем год до Мундиаля, победитель ЧМ-22 занял первую строчку, залив далеко позади даже Бразилию и Уругвай. Команду Месси ждет еще 4 матча отбора, но они уже более выставочные. Интересно, сыграет ли сам звездный футболист, ведь пока что он выразил лишь пожелание поехать соревноваться.

А почему так рано? Ибо все этапы отборов стартовали очень заранее. В той же Океании футбол далеко не главная составляющая повседневной жизни, а устроить перелеты бывает очень сложно. Может влиять и климат, особенно на календарь Латинской Америки. Похожая схема работает для Азии и Океании. На это влияет время начала соревнований: например, в Бразилии, Аргентине, Боливии, Новой Зеландии или Китае весенне-осенняя форма проведения внутренних турниров. Поэтому футболистов (которых собирают не только в европейских клубах) нужно получить в лучшей форме. А в отдельных странах сезон слишком разорван или вообще маленький из-за незначительного количества участников.

Когда и где пройдет мундиаль 2026 года?

До чемпионата мира по футболу осталось чуть больше года. Турнир пройдет в 2026-м в Северной Америке, с 11 июня по 19 июля. Впервые его будут принимать сразу три страны, до этого было максимально 2. Также рекордно увеличено количество участников - 48 команд вместо 32 сборных.