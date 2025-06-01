На финале Лиги чемпионов развернули баннер про дочку Луиса Энрике, которая умерла в 9 лет. Тренер ПСЖ не сдержал слез. Видео

Финал Лиги чемпионов стал особенно трогательным моментом для главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. Французские болельщики на стадионе в Мюнхене вывесили баннер в память о его дочери Ксане, которая умерла 29 августа 2019-го от рака костей в возрасте девяти лет. Во время церемонии на стадионе наставник не смог сдержать слёз.

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На трибунах появился большой плакат, на котором изображены Энрике с флагом ПСЖ и Ксана. Сам испанец надел специальную футболку с таким же изображением.

Это была отсылка к 2015-му, когда "Барселона" под руководством Луиса выиграла Лигу чемпионов. Тогда тренер праздновал этот успех с еще живой девочкой и воткнул в центр флаг "Барсы".

Позже он дал эмоциональное интервью, в котором признался, что чувствует духовное присутствие дочери каждый день — независимо от побед и поражений.

"Когда любишь кого-то всем сердцем, он всегда с тобой, всегда с моей семьёй. И сегодня она точно была бы здесь, бегала бы рядом, хотя, возможно, уже была бы постарше", — сказал тренер.

Эта история уходит в 2019 год, когда у девятилетней Ксаны Энрике диагностировали остеосаркому — агрессивную форму рака костей. Болезнь прогрессировала стремительно, и через пять месяцев девочка ушла из жизни. Тогда Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании, чтобы быть рядом с дочерью.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне французский ПСЖ разгромил итальянский "Интер" и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Решающий матч самого главного футбольного турнира Европы на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 5:0.

При этом подготовка к финалу вызвала резкую критику со стороны экспертов. Легендарные звезды мирового футбола Марко ван Бастен и Рафаэль ван дер Варт недовольны развлекательной программой перед матчем между "Интером" и "Пари Сен-Жермен".

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