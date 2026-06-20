На ЧМ-2026 впервые в истории удалили футболиста за закрытый рот. Видео

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон вошел в историю как первый футболист, получивший прямую красную карточку за жест, связанный с закрыванием рта рукой во время конфликта на поле. Инцидент произошел в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Турции, который завершился победой парагвайцев со счетом 1:0.

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Эпизод случился на третьей компенсированной минуте первого тайма. После одной из стычек Альмирон подошел к защитнику сборной Турции Мерту Мюльдюру и произнес несколько слов, прикрыв рот ладонью. Турецкий футболист сразу обратил внимание арбитра Ивана Бартона на этот жест.

После просмотра видеоповтора и консультации с VAR судья показал игроку сборной Парагвая прямую красную карточку. Альмирон стал первым футболистом, удаленным по новому правилу, которое было введено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) специально перед ЧМ-2026.

Изменения в регламенте появились после ряда резонансных случаев, связанных с расистскими, гомофобными и оскорбительными высказываниями на футбольном поле. Согласно новым нормам, в конфликтных ситуациях попытка скрыть содержание разговора с помощью закрытого рта рассматривается как нарушение и может повлечь автоматическое удаление.

Несмотря на игру в меньшинстве весь второй тайм, сборная Парагвая удержала победный счет. Турция лишилась шансов на выход из группы.

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