Придет ли в Украину классическое лето: прогноз погоды на выходные

В ближайшие выходные 20-21 июня на всей территории Украины установится традиционная летняя погода. В отдельных регионах возможны локальные грозовые дожди.

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На выходных синоптическую ситуацию будут формировать зона повышенного атмосферного давления и размытые атмосферные фронты. Об этом сообщает Meteoprog.

Температурный режим останется в рамках климатической нормы для этого сезона. В дневное время местами пройдут кратковременные дожди с грозами, и только на юго-востоке обойдется без осадков.

Суббота, 20 июня

На западе существенных осадков не предвидится, в ночное и утреннее время местами опустится туман. В Карпатах днем возможны слабые дожди. Ветер неустойчивый, 3–8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +11…+16 градусов, в дневные часы потеплеет до +24…+29, на Закарпатье местами жара до +31.

На севере ночь пройдет без осадков, а днем в отдельных районах может быть небольшой дождь. Направление ветра северное, скорость до 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16, днем ожидается +22…+27 градусов.

В центре Украины днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночные показатели температуры составят +12…+17, днем потеплеет до 28 градусов.

На юге страны ожидается переменная облачность, сухая погода продержится в течение всего дня. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Днем воздух прогреется до +31.

Воскресенье, 21 июня

В западных областях ночью без осадков, местами видимость ограничит слабый туман. Во второй половине дня и вечером на крайнем западе и в Карпатском регионе погода испортится: пройдут дожди, возможны шквалы 15–20 м/с и град. Ночная температура составит +13…+18, днем ожидается жара до +32.

В северных областях днем будут локальные кратковременные дожди и возможны грозы. Ночью похолодает до +10…+15, днем прогнозируется +22…+27 градусов.

В центральных областях прогнозируется спокойная и абсолютно сухая погода. Температура воздуха ночью будет в пределах +12…+17, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +28.

На юге 21 июня будет преобладать малооблачная, солнечная погода без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +15…+20, а днем поднимутся до +26…+31.

В восточных областях ожидается переменная облачность. Ночь будет без осадков, но днем местами пройдут скоротечные дожди. В ночные часы посвежеет до +9…+14, днем будет умеренно тепло, всего до +26 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, что в Киеве в течение третьего месяца весны 2026 года климатологами было зафиксировано три температурных рекорда. Теплее всего было 6 мая, когда максимальная температура повысилась до 29,9°С.

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