"Прабабушка спасти не смогла": на Одесщине 10-летнюю девочку унесло в открытое море на надувном круге. Фото

В пятницу, 19 июня, в Одесской области в открытое море унесло девочку 2015 года рождения Софию Потемкину. Она пошла купаться вместе с прабабушкой – из-за сильного течения ребенка на надувном круге начало уносить на глубину.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Инцидент произошел в селе Сычавка Пивденновской громады.

Предварительно установлено, что 10-летняя девочка вместе с прабабушкой зашли в море на стихийном пляже, отдыхать на котором запрещено, вблизи одной из баз отдыха. Женщина пыталась спасти ребенка, однако не смогла.

В поисках Софии задействованы полицейские и спасатели ГСЧС – водолазы и специалисты аэроразведки. Помощь родным девочки оказывают психологи.

Приметы ребенка: рост 120–130 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Была одета в купальник красного цвета.

По факту исчезновения малолетней следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "исчезновение без вести".

"Обращаемся к гражданам: в случае обнаружения ребенка или получения информации, которая может способствовать установлению ее местонахождения, просим незамедлительно сообщить в отделение полиции №4 (Южное) ОРУП №2 ГУНП в Одесской области по телефонам: 779-44-71, 063-072-67-27 или на спецлинию 102", – призвали в полиции.

В ГСЧС же напомнили, что купание в запрещенных и непроверенных местах представляет прямую угрозу жизни. Спасатели в очередной раз призвали граждан строго соблюдать правила безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере "Верхнее Выгуровское".

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