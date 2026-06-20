Турция установила уникальный позорный антирекорд ЧМ-2026

Сборная Турции по футболу потерпела второе поражение подряд на чемпионате мира-2026 и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. При этом команда Винченцо Монтеллы установила уникальный антирекорд мировых первенств по количеству ударов среди сборных, не забивших ни одного мяча в двух стартовых матчах.

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Во втором туре группы D турецкая команда уступила Парагваю со счетом 0:1. Единственный гол был забит уже на 2-й минуте: отличился Матиас Галарса. Этот мяч стал самым быстрым на ЧМ-2026.

Ранее Турция проиграла Австралии со счетом 0:2. Несмотря на неудачные результаты, команда создала большое количество моментов: 30 ударов по воротам в матче с Австралией и 32 против Парагвая.

Таким образом, после двух туров турки нанесли 62 удара по воротам соперников, но так и не смогли отличиться. По данным Opta, это новый антирекорд чемпионатов мира среди сборных, завершивших первые два матча турнира без забитых мячей. Статистика ударов на мундиалях ведется с 1966 года, и за этот период ни одна команда не наносила столько ударов без единого гола.

Поражение от Парагвая также лишило Турцию шансов на продолжение борьбы. После двух туров команда остается без очков и уже не сможет подняться выше последнего места в группе. Австралия и Парагвай имеют по три балла и опережают турок по результатам личных встреч.

Чемпионат мира-2026 стал для сборной Турции первым с 2002 года. Тогда команда завоевала "бронзу", что остается лучшим результатом в ее истории на мировых первенствах.

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