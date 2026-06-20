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Турция установила уникальный позорный антирекорд ЧМ-2026

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Команда лишилась шансов на выход в плей-офф
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Сборная Турции по футболу потерпела второе поражение подряд на чемпионате мира-2026 и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. При этом команда Винченцо Монтеллы установила уникальный антирекорд мировых первенств по количеству ударов среди сборных, не забивших ни одного мяча в двух стартовых матчах.

Сборная Турции по футболу потерпела второе поражение подряд

Во втором туре группы D турецкая команда уступила Парагваю со счетом 0:1. Единственный гол был забит уже на 2-й минуте: отличился Матиас Галарса. Этот мяч стал самым быстрым на ЧМ-2026.

Ранее Турция проиграла Австралии со счетом 0:2. Несмотря на неудачные результаты, команда создала большое количество моментов: 30 ударов по воротам в матче с Австралией и 32 против Парагвая.

Турция проиграла Парагваю

Таким образом, после двух туров турки нанесли 62 удара по воротам соперников, но так и не смогли отличиться. По данным Opta, это новый антирекорд чемпионатов мира среди сборных, завершивших первые два матча турнира без забитых мячей. Статистика ударов на мундиалях ведется с 1966 года, и за этот период ни одна команда не наносила столько ударов без единого гола.

Турция установила антирекорд

Поражение от Парагвая также лишило Турцию шансов на продолжение борьбы. После двух туров команда остается без очков и уже не сможет подняться выше последнего места в группе. Австралия и Парагвай имеют по три балла и опережают турок по результатам личных встреч.

Турция покидает ЧМ-2026

Чемпионат мира-2026 стал для сборной Турции первым с 2002 года. Тогда команда завоевала "бронзу", что остается лучшим результатом в ее истории на мировых первенствах.

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