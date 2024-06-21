'На бумаге были сильнее': игрок сборной Украины высказался о матче со Словакией на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко выразил уверенность в том, что наша команда превосходит Словакию по уровню исполнителей. При этом в матче Евро-2024 представитель киевского "Динамо" ждет очень сложной игры и сильного давления со стороны соперников.

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Об этом Бражко заявил в интервью YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ) "Взбірна". По словам 22-летнего центрального хавбека, он и его партнеры постараются выложиться на максимуме в поединке против словаков, где "сине-желтых" устроит только победа.

"На бумаге мы были сильнее Румынии, но увидели 0:3 на табло. Что будет против Словакии? Я не могу сказать, все увидим на поле. Будет как будет. Думаю, что будет очень интересная игра и сражение. Для нас это сейчас самая важная игра. Надо ожидать, что это организованная команда, знающая, что делать на поле. Я видел, как они прессингуют и компактно обороняются. Будет очень сложно. У Словакии хорошие контратаки, команда пытается играть в футбол, а не просто бить мяч", – сказал Бражко.

Напомним, второй поединок "сине-желтых" на континентальном первенстве состоится в пятницу, 21 июня. Встречу принимеат стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Словакия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча со Словакией на чемпионате Европы-2024 вокруг сборной Украины возник скандал, связанный с фитнес-моделью из России.

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