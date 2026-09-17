"Мы видим изменения": стало известно, что МОК собрался вернуть Россию на Олимпиаду с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) готовится допустить российских спортсменов под национальной символикой к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Новый президент организации Кирсти Ковенти в последнее время изменила свою позицию и резко встала на сторону агрессоров.

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Об этом в интервью порталу Tribuna.com заявил министр спорта Украины Матвей Бидный. По его словам, когда Ковентри только сменила Томаса Баха на посту главы МОК украинцы видели возможность для диалога, однако сегодня комитет занимается легитимизацией возвращения России на международную арену.

"В начале работы новой главы МОК мы видели возможности для конструктивного сотрудничества, однако вскоре она резко изменила свою позицию. Возможно, это обусловлено международным контекстом, в неформальных беседах они заявляют, что в 2028 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе 206 олимпийских комитетов должны выступать под собственными флагами. И они постепенно принимают решение. Мы видим изменения в Олимпийской хартии и понимаем, для чего это сделано. Чтобы создать легитимность дальнейших решений о независимости от правительственных структур и политического влияния, а также об автономии", – сказал Бидный.

Министр добавил, что Украина старается заручиться поддержкой партнеров в вопросе участия РФ в турнирах. "Отстранение россиян не является частью соревновательного процесса. Очевидно, что это политическая борьба. Я понимаю болельщиков, меня самого коробит от решений, позволяющих поднимать флаг страны-террориста на свободной территории Европейского Союза, например. И многие страны это не принимают. Мы работаем с нашими европейскими партнерами. Но в целом это беспрецедентная история. Потому что не создано какой-либо правовой нормы, которая бы это прямо запрещала", – резюмировал он,

Ранее он ответил на вопрос, будет ли Украина бойкотировать Олимпиаду-2028 в случае допуска россиян под национальным флагом.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший трехкратный абсолютный чемпион мира в боксе Александр Усик раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за рекомендации снять с российских спортсменов любые ограничения.

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