Стало известно, будет ли Украина бойкотировать ОИ-2028 из-за допуска россиян

Украина не рассматривает бойкот следующих Олимпийских игр 2028 года в случае допуска к турниру в Лос-Анджелесе россиян под национальной символикой. Руководство спортивного министерства страны выразило уверенность в том, что нельзя отдавать оккупантам такую арену для их пропаганды.

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об этом в комментарии порталу Tribuna.com заявил министр спорта Украины Матвей Бидный. По его словам, ведомство вместе с Национальным олимпийским комитетом работает над тем, чтобы не допустить в Олимпиаде-2028 представителей РФ, которые откровенно поддерживают режим диктатора Владимира Путина.

"Возможность бойкота не рассматривается. Мы должны присутствовать на международных спортивных площадках. Нельзя оставлять эту арену россиянам, чтобы они рассказывали о "русском мире", а самим самоликвидироваться и уйти. Наши спортсмены должны поднимать наш флаг и на его фоне продолжать рассказывать миру о преступлениях россиян и украинской борьбе. Так считает вся наша команда, и я думаю, что так считает все спортивное сообщество", – заявил Бидный.

Ранее бывший трехкратный абсолютный чемпион мира в боксе Александр Усик раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за рекомендации снять с российских спортсменов любые ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA, девять европейских стран потребовали лишить Международный олимпийский комитет финансирования со стороны Европейского союза.

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