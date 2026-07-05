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"Мы проснулись и сделали всё необходимое": тренер сборной Украины после разгрома Дании подвел итоги первого раунда отбора на ЧМ-2027

Елена Павлова
Спорт Oboz
3 минуты
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Айнарс Багатскис доволен результатом своей команды, а то, как она его добилась, — это уже второстепенно
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Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис после разгрома Дании в заключительном матче первого раунда отбора ЧМ-2027 подвел итоги не только противостояния в пригороде Копенгагена, но и всего этапа. Первые полторы четверти складывались очень напряженно, "сине-желтые" даже уступали в противостоянии с аутсайдером квартета. Но затем нашли свою игру и выходят во второй и заключительный раунд квалификации с четырьмя победами в шести матчах.

Латвийский специалист отметил, что на протяжении этого отборочного этапа у Украины постоянно менялся состав, но они все равно действовали как команда, к тому же у молодых игроков есть желание расти. А соперникам из другой группы ещё предстоит сразиться с Испанией и Грузией.

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Айнарс Багатскис

"Мы готовились к тяжелому матчу. Непросто приезжать сюда через несколько дней после очень качественного баскетбола и победы над сильной командой Грузии. При подготовке главной задачей были правильные решения в атаке и защита от быстрых прорывов. Дания – очень непредсказуемая команда, абсолютно каждый её игрок может забить, если у него есть возможность. Я называю это стилем "Валенсии". Первая четверть была тяжелой. Мы спали, но потом проснулись и сделали все необходимое", – отметил Багатскис.

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"Дания играет в защите так, что даже при заслонах выполняются броски 50 на 50. Трехочковые броски для нас были самым легким способом атаковать. Большинство из них были удачными. И в целом, если ты принимаешь правильные решения, то добиваешься успеха. Дания очень комфортно чувствует себя на открытой площадке. Это их стиль. Но со второй четверти мы начали играть умнее и жестче в защите. Мы находили свободные трехочковые и лёгкие лэй-апы. Я считаю, что со второй четверти мы начали играть в более зрелищный баскетбол", – считает тренер.

А главным итогом этого группового этапа латвийский специалист назвал сам выход из группы, да еще и с хорошей статистикой: "Мы вышли в следующий раунд с неплохим балансом, что является самым важным. Мы дважды проиграли Испании, но нашим соперникам на втором этапе ещё предстоит сыграть против Испании и Грузии. Также в каждом окне у нас был разный состав, некоторые игроки постоянно меняются. Но мы работали как команда. Как мы это делали, это уже второстепенно".

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Кроме того, Багасткис отметил молодых баскетболистов сборной, в частности Данила Сипала и Александра Кобзистого, которые получили возможность выйти на площадку в матче против Дании и набирали очки: "Стараемся развивать их. Некоторые игроки выступают в сборной даже лучше, чем в клубах. Сипало и Кобзистый хотят играть, хотят тренироваться, усердно работать и становиться баскетболистами более высокого уровня".

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