Российский пропагандист Губерниев внезапно пожаловался, что в РФ 'ценность человеческой жизни минимальна'

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев внезапно выдал правду об отношении в РФ к человеческим свободам и жизни. Пропагандист, который в марте-2022 вел Z-концерт в Лужниках в поддержку войны в Украине, за что получил неофициальное звание любимого конферансье диктатора Владимира Путина, пожаловался на наплевательское отношение на людей в стране-агрессорке.

Видео дня

Об этом Губерниев заявил в интервью порталу Sport24. Журналист пропагандистского телеканала "Матч ТВ" и советник министра спорта РФ выделил несколько проблем российского общества, среди которых также назвал "раболепие и чинопочитание".

"Главные проблемы России? Их же, как известно, две: дураки и дороги. Можно еще добавить раболепие и чинопочитание. Проблемы в спорте сходны с проблемами страны. Спорт – большая часть нашей жизни, поэтому все те проблемы, которые есть в стране, проецируются на спорт. Вопрос, что делать с этими проблемами — извечный. Надо жить и работать, только и всего. Я бы добавил еще одну главную проблему России: у нас ценность человеческой жизни и здоровья минимальны, к сожалению", – сказал Губерниев.

Ранее этот россиян признался, что в РФ выставили себя полным идиотами в допинг-скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщал OBOZ.UA, российская фигуристка Камила Валиева стала посмешищем в сети после своего поздравления с 9 мая, прогнувшись перед диктатором Владимиром Путиным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!