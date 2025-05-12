Знаменитый футболист киевского "Динамо" Анатолий Бышовец размечтался о победе России в преступной войне против Украины. 79-летний экс-нападающий, который всю карьеру провел в составе "бело-синих" и был их капитаном, но с середины 80-х живет в РФ, выразил восхищение парадом кремлевского диктатора Владимира Путина 9 мая.

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Об этом Бышовец рассказал в интервью порталу Metaratings. Четырехкратный чемпион СССР в составе "Динамо", за которое он забил 55 голов в 161 матче, и обладатель "золота" Олимпиады-88, не вспомнил о том, что его родной город подвергается ежедневным атакам со стороны ВС РФ, а прогнулся перед режимом Путина.

"Смотрел парад не один, рядом были внуки, правнук. Самому младшему понравилось, особенно, что касалось военной техники. Для него это большое впечатление. То, что на трибуне было большое количество гостей из многих стран – это очень показательный момент в важное время. Увиденное сегодня убеждает в том, что победа будет за нами. Думаю, что достаточно песни Александра Александрова "Священная война", чтобы проснулись все самые главные патриотические чувства. Я хотел бы отметить, что это общая победа – Украинский фронт был большим", – сказал Бышовец.

Ранее экс-динамовец отметился возмущением из-за отстранения российских команд от международных турниров, заявив, что "нас приносят в жертву, хотя никто из спортсменов ни в чем не виноват".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист московского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Байдачный с характерными для представителей РФ желчью, злобой и пренебрежением набросился с оскорблениями на страны Запада.

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