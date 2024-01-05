"Мы что, рабы? У нас денег нет!" В российском фигурном катании вспыхнул громкий скандал
Российская фигуристка Алена Косторная оказалась в эпицентре громкого скандала, задолжав крупную сумму денег дизайнеру своих костюмов. Чемпионке Европы 2020 года пригрозили судом за невыполнение контрактных обязательств, при эжтом сама спортсменка своей вины не видит.
Об этом в комментарии порталу Sport24 заявила дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева. По ее словам, Косторная задолжала ей 240 тысяч рублей (2630 долларов – ред..), а также не поблагодарили никого из модельеров за проделанную работу.
"Вопрос не закрыт. У нас денег нет! Рекламы у дизайнеров нет! Она должна выполнить обязательства. Платья она надевала все. Люди работали. Пост с благодарностью и отметкой каждого дизайнера. Получается она выступала в этих платья бесплатно! Кто она такая что бы себя так вести? Надо встречаться с дизайнерами и обсуждать все. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы? Пишут, что костюм лебедя некачественный, но я ей говорила, что перья нельзя на лед! Она никого не слушает. Они ломаются", – сказала Куклычева.
Отметим, что в апреле 2022 года Косторная решила уйти от скандальной тренерки Этери Тутберидзе, которую позже обвинили в том, что она обращается со своими воспитанницами, как с "животными для дрессировок".
Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прогнулся перед диктатором Владимиром Путиным за то, что тот сделал Россию "номером один по качеству жизни и во всех возможных областях".
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