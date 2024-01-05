'Мы что, рабы? У нас денег нет!' В российском фигурном катании вспыхнул громкий скандал

Российская фигуристка Алена Косторная оказалась в эпицентре громкого скандала, задолжав крупную сумму денег дизайнеру своих костюмов. Чемпионке Европы 2020 года пригрозили судом за невыполнение контрактных обязательств, при эжтом сама спортсменка своей вины не видит.

Видео дня

Об этом в комментарии порталу Sport24 заявила дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева. По ее словам, Косторная задолжала ей 240 тысяч рублей (2630 долларов – ред..), а также не поблагодарили никого из модельеров за проделанную работу.

"Вопрос не закрыт. У нас денег нет! Рекламы у дизайнеров нет! Она должна выполнить обязательства. Платья она надевала все. Люди работали. Пост с благодарностью и отметкой каждого дизайнера. Получается она выступала в этих платья бесплатно! Кто она такая что бы себя так вести? Надо встречаться с дизайнерами и обсуждать все. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы? Пишут, что костюм лебедя некачественный, но я ей говорила, что перья нельзя на лед! Она никого не слушает. Они ломаются", – сказала Куклычева.

Отметим, что в апреле 2022 года Косторная решила уйти от скандальной тренерки Этери Тутберидзе, которую позже обвинили в том, что она обращается со своими воспитанницами, как с "животными для дрессировок".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прогнулся перед диктатором Владимиром Путиным за то, что тот сделал Россию "номером один по качеству жизни и во всех возможных областях".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!