МВД Германии приняло особое решение по сборной Украины на Евро-2024

Сборную Украины по футболу будут дополнительно охранять во время Евро-2024, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Bild. Как именно это будет реализовано, чиновница не уточнила.

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"Будет ли предоставлена особая защита этой команде? Да, конечно. Для нас это особый вызов, и мы готовимся предоставить украинской команде особую защиту, – сказала Фезер.

Напомним, что 17-й чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Наша сборная в четвертый раз подряд принимает участие в континентальном первенстве.

Команда Сергея Реброва через раунд плей-оф преодолела квалификацию к первенству, когда поочередно добыла волевые победы над командами Боснии и Исландии.

17 июня "желто-синие" стартуют на ЧЕ игрой против Румынии. Уже известно, какие телеканалы покажут встречу. Также опубликованы букмекерские прогнозы на этот поединок.

Перед первой игрой турнира Украина испытывает проблемы с одним из своих лидеров. Виталий Миколенко получил травму в товарищеской игре с Молдовой. Его участие в чемпионате под вопросом.

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