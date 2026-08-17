Моуриньо определился с судьбой Лунина в "Реале" и сказал о решении футболисту сборной Украины

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуриньо провел разговор с вратарем сборной Украины Андреем Лунина, в котором уговаривал его остаться на "Сантьяго Бернабеу". Португальский специалист отметил, что рассчитывает на нашего соотечественника в новом сезоне.

Видео дня

Об этом информирует издание El Nacional. По данным журналистов, Лунин рассматривает вариант перехода в другой клуб, так как хочет получать больше игровой практики. При этом в "Реале" высоко ценят украинского вратаря за профессионализм и понимают мотивы футболисты рассмотреть варианты с переходом в другую команду.

Моуриньо узнал о том, что Лунин не прочь сменить клубную прописку. Он тут же встретился с подопечным и выразил ему полную поддержку и попросил остаться в команде. Особенный, как называют португальского тренера, при этом пообещал не препятствовать трансферу Андрея, если тот все решит уйти из "Реала".

В услугах нашего соотечественника заинтересованы итальянские гранды – туринский "Ювентус" и миланский "Интер", которые столкнулись с серьезными вратарскими трудностями. Они готовы выплатить "Реал" 30 миллионов евро за украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче мадридского "Реала" накануне нового сезона произошла уникальная ситуация с украинскими вратарями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!