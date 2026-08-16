Уникальный случай мирового футбола. "Реал" в матче заменил голкипера сборной Украины на голкипера сборной Украины

Мадридский "Реал" отметился уникальным событием для мирового футбола событием в контрольном матче против немецкого "Шальке". В концовке встречи украинский вратарь Андрей Лунин уступил место своему соотечественнику Илье Волошину, для которого этот выход стал дебютом за первую команду испанского клуба.

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Поединок состоялся 16 августа в Гельзенкирхене и завершился победой "Реала" со счетом 3:0. Главный тренер команды Жозе Моуринью использовал в матче сразу трех голкиперов. С первых минут ворота защищал Тибо Куртуа, после перерыва на поле появился Лунин, а на 87-й минуте его заменил 19-летний вратарь молодежной сборной Украины Илья Волошин.

Для Волошина это стало первым официальным появлением в основной команде мадридцев.

Лунин провел на поле весь второй тайм до своей замены и отметился тремя сейвами. После его ухода Волошин отыграл заключительные минуты встречи и помог сохранить ворота команды в неприкосновенности.

Победу "Реалу" принесли голы Килиана Мбаппе на 6-й минуте, Дина Хейсена на 20-й и Карлоса Эспи на 57-й. Этот матч стал последней проверкой мадридского клуба перед стартом нового сезона чемпионата Испании.

Волошин находится в системе "Реала" с 2024 года. Украинец считается самым высоким футболистом в истории клуба благодаря росту 202 сантиметра. В прошлом сезоне голкипер выступал за команду U-19 и вместе с ней выиграл Юношескую лигу УЕФА. Ранее мадридский клуб продлил контракт с вратарем до лета 2029 года.

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