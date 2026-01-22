'Катастрофа'. То, что сделал Забарный, вызвало ярость во Франции

Французский ПСЖ сенсационно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов (1:2), несмотря на заметное игровое преимущество в Лиссабоне. После финального свистка основным объектом критики болельщиков стали два летних новичка парижского клуба: вратарь Люка Шевалье и украинский защитник Илья Забарный.

Видео дня

Команда Луиса Энрике уверенно владела мячом и регулярно создавала моменты у ворот соперника, однако подвела реализация и действия в обороне в концовке встречи. Решающий мяч был пропущен после ошибки при начале атаки и неудачных действий защитной линии.

Забарный появился на поле по ходу второго тайма, занял позицию правого защитника и, по мнению фанатов, не справился с игрой на фланге, допустив несколько грубых позиционных промахов за отведенное ему короткое время.

Реакция болельщиков ПСЖ в соцсетях оказалась крайне агрессивной. Пользователи называли выход Забарного катастрофическим, обвиняли его в прямом участии в пропущенном голе и заявляли, что уровень украинского защитника не соответствует требованиям клуба.

Забарный и Шевалье — зловещий дуэт, обоих нужно выгнать из клуба" (Zabarnyi et Chevalier, le duo malefique, c’est dehors).

"Выход Забарного на правом фланге был катастрофическим" (L’entree de Zabarnyi sur le cote droit catastrophique).

"Забарный и Шевалье — худшие приобретения в истории клуба" (Zabarnyi et Chevalier sont les pires recrues de l’histoire du club).

"Забарный — полностью проваленный игрок, и я сейчас очень мягко выражаюсь" (Quant a Zabarnyi continuez a attendre ca va jamais arriver il est eclate et je suis gentil).

Также звучали требования убрать его из стартовой ротации и признать трансфер ошибочным, а некоторые болельщики прямо призывали руководство расстаться с игроком уже по ходу сезона.

Во Франции отмечают, что волна негатива усиливается из-за высокой трансферной стоимости защитника и завышенных ожиданий.

В сезоне 2025/2026 за ПСЖ Илья Забарный провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 0 результативных передач. На поле он провёл 1172 минуты, получив 3 жёлтые карточки.

