Сборная Украины потерпела второе поражение на молодежном Евробаскете-2025

Молодежная сборная Украины по баскетболу потерпела поражение во втором туре чемпионата Европы в Дивизионе А. Встреча с Бельгией на паркете университета Крита Холл в Греции завершилась со счетом 55:65.

Видео дня

Матч начался с жесткой и вязкой борьбы, в которой команды долго не могли набрать первые очки. Первый результативный бросок бельгийцы сделали лишь на второй минуте. Украина ответила быстрой атакой, и дальше игра пошла на равных, с акцентом на защиту и множеством ошибок с обеих сторон.

Украинцы выиграли стартовую четверть за счет уверенной игры в "краске" и активных действий на подборах. Максим Кличко и Лука Лохманчук агрессивно боролись под щитом, а один из ключевых моментов — трехочковый бросок Егора Сушкина, который помог удержать преимущество. У бельгийцев броски не шли, много мимо издали, а также были потери из-за слабого давления.

Во второй десятиминутке бельгийцы прибавили, особенно благодаря активности Александра Радшелдерса и Мохаммеда Амрани, которые набрали очки в быстрых прорывах. Украина, в свою очередь, провела несколько мощных отрезков, особенно в концовке: Упырь и Кличко забили важные мячи после перехватов. Но в целом вторую десятиминутку бельгийцы выиграли, сократив отставание до одного очка (31:30).

Сразу после перерыва "желто-синие" сумела нарастить отрыв до +4 после результативных действий Сушкина и Колаволе (35:30). Однако бельгийцы быстро перехватили инициативу, отвечая точными бросками и агрессивной игрой под кольцом. Особо выделился Александр Раэдшелдерс, забив трёхочковый и добавив эффективные проходы.

Украинцы пытались сохранять лидерство за счёт резких рывков и очков после перехватов, но страдали от потерь и плохой реализации (Сушкин и Сыпало несколько раз промахивались с открытых позиций). Оборона Украины временами терялась, что позволило бельгийцам набирать лёгкие очки в быстрых атаках.

В концовке четверти команды обменялись сериями промахов и потерями, сохранив паритет на табло 45:45.

Заключительная четверть прошла в напряженной борьбе, где увереннее себя проявили бельгийцы, которые и праздновали победу.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре Украина на последних секундах обидно проиграла Германии.

Третий тур запланирован на понедельник, 14 июля. Подопечным Валерия Плеханова будут противостоять Италия. Напомним, что "сине-желтые" вернулась в элиту благодаря второму месту на прошлогоднем первенстве в Дивизионе В.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!