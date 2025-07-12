Сборная Украины с поражения стартовала на молодежном Евробаскете-2025

Молодежная сборная Украины по баскетболу в первом туре чемпионата Европы в Дивизионе А проиграла команде Германии. Матч на паркете университета Крита Холл в Греции завершился со счетом 64:62.

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Первая четверть завершилась с преимуществом хозяев — 18:12. Команды с первых минут задали высокий темп, но старт лучше удался украинцам: быстрые очки набрал Сыпало, а Сушкин и Романіця поразили кольцо дальними бросками.

Однако ближе к середине четверти инициатива перешла к немцам. Особенно выделялся Джаред Грей, оформивший несколько перехватов и реализовавший несколько быстрых атак. Его активные действия позволили Германии не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Ключевым эпизодом стал отрезок в концовке четверти, когда немцы вынудили украинцев допустить потери, а Рой Крупникас и Мартин Калу добавили очков после подборов.

Несмотря на неплохое начало и активность на щите, украинцы допустили слишком много потерь — это и стало решающим в дебютной 10-минутке.

Во второй четверти продолжили обмениваться ошибками: Сушкин оформил проход и сравнял счёт, но почти сразу немцы ответили штрафными от Бюнера.

Украина по ходу десятиминутки допускала неточные передачи и несколько раз теряла мяч, но при этом часто выигрывала подбор и надёжно действовала в защите. Ключевыми стали отрезки с участием Сыпала и Кличко — именно они добавили агрессии под кольцом. Максим завершил быстрый отрыв, а Сыпало отметился блоками и точным броском.

Несмотря на неоднозначную реализацию дальних бросков, украинцы продолжали держать темп, перехватили инициативу и совершили рывок 10:0, вынудив немцев ошибаться. Финальный рывок сборной Украины получился мощным: перехваты, проходы Сушкина, результативные атаки с подбора — всё это позволило сравнять счёт - 29:29.

В третьем отрезке Германия сразу вышла вперёд благодаря точным действиям Дефти и Фалькенталя — 33:29. Украина отыгралась усилиями Бутко и Упыря — 33:33. В середине четверти команды обменялись серией потерь и промахов. Немцы вновь вышли вперёд — 38:35 после проходов Треттина. Украина догнала — 40:41 после попаданий Яму и Сушкина. Однако Калу снова вывел хозяев вперёд — 44:41. За 37секунд до конца Сушкин сократил отставание до одного очка — 44:43, но в концовке обе команды промахнулись.

Заключительная четверть стала настоящей игрой нервов, где увереннее себя проявили наши соперники. За минуту до конца счет был равным 62:62. Украина свою атаку не забила, а немецкие игроки добились фолов. У "желто-синих" оставалось 8.5 секунд, но результативного броска не получилось. Яму за 2.2 секунды получил право на штрафные броски, но промазал оба.

Второй тур состоится в воскресенье, 13 июля. Подопечным Валерия Плеханова будут противостоять игроки из Бельгии. Напомним, что "сине-желтые" вернулась в элиту благодаря второму месту на прошлогоднем первенстве в Дивизионе В.

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