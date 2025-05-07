Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 российским СМИ, не специализирующимся на спорте, пишет ТАСС. Это вызвало резкую реакцию со стороны Кремля. Дмитрий Песков назвал такие действия дискриминацией и публично выразил возмущение.

Видео дня

"Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы это осуждаем", – заявил пресс-секретарь диктатора РФ. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В МОК пояснили, что аккредитации на данном этапе выдаются только профильным спортивным изданиям, а остальные заявки помещаются в лист ожидания до осени.

Под аналогичные ограничения попали, в частности, представители медиагруппы "Россия сегодня", включая агентство РИА Новости. Генеральный директор группы Дмитрий Киселев назвал такое решение "мелочным" и "глубоко неспортивным", напомнив, что РИА Новости ранее играло ключевую роль в освещении Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу.

Это не первый подобный случай — во время Олимпиады-2024 в Париже четверых журналистов ТАСС лишили аккредитации уже по ходу соревнований, ссылаясь на указания французских властей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!