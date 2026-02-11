МОК и международные федерации массово гнобят украинских спортсменов на Олимпиаде-2026

На Олимпийских играх-2026 в Италии третьему украинскому спортсмену запретили выступать в собственном шлеме. На этот раз под санкции попал шорт-трекист Олег Гандей, который получил запрет на экипировку за цитату Лины Костенко, пишет "Суспильне.Спорт".

Международный союз конькобежцев не допустил Гандея к старту в его привычном шлеме из-за надписи со словами украинской писательницы: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Организаторы сочли фразу "политическим лозунгом" и потребовали заменить экипировку за несколько дней до начала соревнований.

Гандей, который завоевал лицензию на Игры по итогам четырех этапов мирового тура и должен стартовать на дистанциях 500 и 1500 метров, был вынужден подчиниться требованию. По его словам, он дословно перевел цитату для представителей федерации и объяснил, что это мотивационные слова для него и команды, однако в ответ услышал, что фраза якобы связана с войной и потому считается политической пропагандой.

Украинец подчеркнул, что речь идет о строках из произведения о героях Крут, событиях столетней давности, и, по его мнению, в них нет прямых политических призывов. Тем не менее ему дали понять, что спорить не стоит и лучше изменить шлем, чтобы избежать проблем.

Гандей стал уже третьим украинским атлетом на Играх-2026, столкнувшимся с подобным запретом. Ранее шлем с надписью "Будь смелым, как украинец" не разрешили использовать сноубордистке Екатерине Коцар, а скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу запретили выступать в "шлеме памяти" с изображением украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России.

Шорт-трекист считает, что публичная позиция Гераскевича усилила внимание к теме и спровоцировала более жесткую реакцию со стороны структур. Он выразил надежду, что украинские спортсмены продолжат отстаивать свою позицию, поскольку, по его словам, пока идет борьба, остается шанс добиться своего. Также Гандей заявил о многочисленных провокациях со стороны российских "нейтральных" спортсменов и их окружения, которые, по его мнению, пытаются легализовать свое присутствие на Играх.

При этом спортсмен уточнил: решение о запрете принял не Международный олимпийский комитет, а именно ISU. По его словам, Украина не имеет представителей в этой организации, что осложняет защиту интересов и создает ощущение отсутствия поддержки. Гандей признался, что ему дали понять: излишняя публичность может негативно повлиять на дальнейшую карьеру.

Первым стартом украинца на Олимпиаде станет дистанция 1500 метров 14 февраля. Трансляция соревнований запланирована на платформах Суспільне Спорт и региональных телеканалах.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич, как и накануне, вышел на тренировку в шлеме с изображением погибших от рук российской армии соотечественников на Олимпиаде-2026. Наш спортсмен появился на арене Игр в экипировке, которую пытается запретить Международный олимпийский комитет (МОК).

