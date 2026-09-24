"Мне не нравится, что здесь российский флаг". Владимир Кличко не сдержался на ЧЕ по боксу в Болгарии. Видео

Владимир Кличко раскритиковал решение допустить российских боксеров к чемпионату Европы в Софии с национальным флагом и гимном. Бывший чемпион мира заявил, что выступает против участия представителей России с государственной символикой и призвал пересмотреть это решение.

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Кличко приехал в Софию в качестве специального гостя чемпионата Европы. В составе российской команды на турнире выступают 20 боксеров.

"Я не рад решению о том, что российские спортсмены могут выступать под своим флагом и слышать свой гимн. Столько спортсменов, детей, вообще людей потеряли свои жизни даже во время этого турнира. Я против этого! Мне не нравится, что здесь российский флаг. Надеюсь, что это решение будет пересмотрено!" – заявил Кличко в интервью btvsport.bg.

Украинец также высказался за сохранение санкций против России в спорте.

"Должны быть последствия! Если последствий нет, когда ты совершаешь зло в обществе, значит, ты его поддерживаешь. Общество должно видеть эти санкции!" – добавил бывший чемпион мира.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский боксер Эльвин Алиев стал чемпионом Европы в весовой категории до 65 кг, победив в финале в Софии француза Хьюго Грау.