Международная федерация World Boxing отменила все ограничения для российских боксеров и разрешила им выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все возрастные категории и открывает спортсменам из РФ полноценный доступ к олимпийскому циклу.

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Об этом говорится в официальном пресс-релизе World Boxing, опубликованном 30 июля. В документе указано, что российские спортсмены теперь будут выступать на всех турнирах организации без каких-либо специальных ограничений, действовавших ранее.

"Исполком согласился с тем, что российские спортсмены теперь будут участвовать в соревнованиях World Boxing так же, как боксеры любой другой национальной федерации", - сказано в заявлении.

При этом федерация подчеркнула, что сохранит усиленный контроль за поведением российских делегаций на международных соревнованиях, а также за соблюдением антидопинговых требований.

При этом в World Boxing сохранят контроль за соблюдением антидопинговых требований. Также под наблюдением останется поведение российских делегаций во время международных соревнований.

Решение имеет важное значение для олимпийского бокса. Именно World Boxing признана Международным олимпийским комитетом организацией, отвечающей за проведение боксерских турниров в рамках Олимпийских игр и формирование квалификационной системы к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

В марте Федерация бокса России вошла в состав членов World Boxing, а уже в апреле организация допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе. В июле это ограничение было полностью отменено.

Первым международным соревнованием, на котором российские боксеры планируют выступить под национальным флагом и гимном, должно стать первенство Европы среди юниоров в августе 2026 года.

World Boxing считается одной из наиболее близких к Украине международных боксерских структур. Федерация бокса Украины присоединилась к организации в 2025 году после выхода из IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Ранее в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину. IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бойкот и снялась с соревнований.

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