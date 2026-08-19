Министр спорта РФ заявил о величии России и стал посмешищем

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что уже через год международные федерации якобы начнут переносить турниры из стран Европы, которые выступают против допуска российских спортсменов. Его прогнозы и высказывания о неизбежном возвращении России на ведущие позиции в мировом спорте вызвали волну насмешек в комментариях.

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Дегтярев утверждает, что Международный олимпийский комитет якобы окончательно снял ограничения в отношении России и не намерен пересматривать принятое решение. По его словам, европейские страны еще некоторое время будут создавать препятствия для российских спортсменов, однако в дальнейшем федерации начнут отказываться от проведения соревнований в государствах с жесткой антироссийской позицией.

Глава российского спорта также заявил, что никто не захочет "возиться" с вопросами допуска россиян, а турниры смогут принимать другие европейские страны, включая Сербию, Турцию, Албанию, Северную Македонию и Венгрию. В завершение он выразил уверенность, что российские спортсмены будут побеждать и занимать свое место "и за столом, и у спортивного пирога".

Заявления Дегтярева вызвали бурную реакцию у его соотечественников. Один из комментаторов сравнил его слова с давними прогнозами о том, что страны Запада якобы сами будут просить Россию вернуться. Другие саркастически интересовались, начнут ли европейцы "на коленях приползать", а также напоминали о многолетних заявлениях про скорый кризис в Европе.

Некоторые пользователи усомнились в реалистичности прогнозов министра и поинтересовались, на чем основана его уверенность.

Другие отметили противоречие между переговорами с европейскими структурами и одновременными оскорбительными высказываниями в адрес ЕС.

Часть комментаторов прямо назвала прогнозы Дегтярева популизмом и фантазиями, заявив, что не верит в массовый перенос соревнований из Европы.

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