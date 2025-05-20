'Особо касается игроков НБА': Бродский выступил с призывом к игрокам сборной Украины перед стартом отбора ЧМ-2027

Вскоре молодежные сборные Украины по баскетболу, а затем и национальная мужская сборная начнут подготовку к летним матчам 2025 года. В частности мужская национальная сборная в августе сыграет во втором раунде пре-квалификации мужского чемпионата мира-2027.

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Пресс-служба Федерации баскетбола Украины обратилась к президенту организации Михаилу Бродскому за комментарием относительно участия игроков НБА и других топовых украинцев в составе сборной Украины в матчах пре-квалификации.

"Мы находимся в ожидании летних матчей национальных сборных, начиная от юношеских, молодежных сборных и заканчивая национальными сборными по баскетболу 5×5 и баскетболу 3×3. Понятно, что во всех официальных турнирах под эгидой FIBA мы будем участвовать.

Наибольшее внимание будет к мужской национальной команде, которая в августе сыграет важную пре-квалификацию к отбору на чемпионат мира 2027 года.

Как всегда, мы рассчитываем на топовый состав нашей сборной, включая игроков за океаном и Владимира Геруна, который играет в Азии. Надеемся, что они приедут. Мы с пониманием относимся к сложности их приезда в период сезона, особенно это касается игроков НБА, но мы надеемся, что в августе их удастся поддержать национальную команду в важный момент.

Я постоянно повторяю то, что сейчас, в годы войны нашей стране нужна поддержка всем, чем могут украинцы помочь стране. Люди, которые находятся на фронте, должны это делать так, как они делают в течение этих лет. Люди, которые занимаются бизнесом, должны помогать финансово армии и волонтерам. Те, кто занимается спортом, должны делать все для спортивных побед Украины.

Не всегда в течение последних трех лет игроки национальной сборной делали все возможное. Имею в виду приезд в лагерь сборной. Но к счастью для нас, отказников, скажем так, как в волейбольной сборной, у нас нет. Посмотрим в ближайшее время, как оно будет. Надеюсь, что Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк, Дмитрий Скапинцев, Максим Шульга, Владимир Герун и другие приедут в лагерь национальной сборной и помогут. Сделают тот свой максимальный вклад, который они могли бы сделать для Украины на сегодняшний момент.

Все помнят, как мы обыгрывали Испанию в Киеве с Лэнем и Михайлюком. Они так же это помнят. Помнят, как ребята приехали на Евробаскет 2022 года. Все помнят, как нам помогал Володя Герун, который хочет играть за сборную, но почему-то у него не получалось это в последних международных окнах. И всех их я хотел бы видеть в нашей команде в августе.

Сейчас мы говорим о воспитанниках частных школ Черкасс и Днепра. Мне лично и Валерию Кондратьеву эти пацаны обязаны своей карьерой, но мы ничего от них ничего не требуем. Мы просто просим, чтобы они отдали свой долг стране.

Планы у нас амбициозные. Мы хотим выигрывать, мы хотим не просто играть в квалификации чемпионата мира, а выйти на чемпионат мира. И в первую очередь нам надо выиграть группу пре-квалификации в августе. Потому что если выйдем со второго места и попадем в группе к Сербии, Турции, Боснии, то там нам ловить нечего.

Поэтому сейчас в августе нам нужно консолидировать усилия, мысли и вместе сражаться на площадке.

Я надеюсь на ребят, на их преданность национальной команде и то, что они приедут в расположение сборной Украины. Это их непосильный вклад. Я надеюсь, что они меня услышат.

Хочу гарантировать, что любые страховки, которые нужны игрокам НБА, Федерация баскетбола Украины может взять на себя. Все, что от нас зависит, чтобы эти ребята приехали, мы конечно выполним. Это касается их пожеланий. Они нам нужны и мы готовы сделать максимум, что от нас зависит, чтобы они приехали", – сказал Бродский.

Отметим, что "сине-желтые" под руководством тренера Айнарса Багатскиса в августе во втором раунде пре-квалификации ЧМ-2027 сыграют в группе А со Словакией и Швейцарией.

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