Боксеры из федераций, входящих в Международную ассоциацию бокса (IBA), не смогут участвовать в Олимпиаде-2028, сообщает Daily Mail, со ссылкой на неназванного представителя Международного олимпийского комитета (МОК). В июне прошлого года МОК по итогам голосования объявил о лишении признания IBA, которой руководит россиянин Умар Кремлев.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания по экономическим причинам и в силу управленческого кризиса в организации, а также выдвинул требования о реформах.

"Как всегда в случае с IBA, непонятно, откуда берутся деньги. Полное отсутствие финансовой прозрачности было одной из причин, по которой МОК отозвал признание IBA. IBA не была готова прозрачно объяснить источники своего финансирования или объяснить свою полную финансовую зависимость в то время от единственной государственной компании – "Газпрома", – пишет Daily Mail.

Из-за приостановки и последующего отзыва признания со стороны МОК в 2023 году IBA не принимала участия ни в квалификации, ни в организации боксерского турнира Олимпийских игр в Токио-2020, а также не участвует в Париже-2024.

Представитель МОК добавил: "Бокс в настоящее время не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028. Чтобы исправить это, олимпийский бокс должен быть организован заслуживающей доверия и хорошо управляемой международной федерацией. Поэтому уже ясно, что любой боксер, чья национальная федерация присоединится к IBA, не сможет участвовать в Олимпийских играх LA28".

В 2023 году IBA допустила российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой вопреки рекомендациям МОК.

Ранее в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина наложил санкции на Украину.

IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бойкот и снялась с соревнований. Легендарный Александр Усик поддержал соотечественников и обратился к Кремлеву.

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