Международная федерация запретила европейским сборным играть с Россией

Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) запретили европейским сборным проводить товарищеские матчи с командой России. Организации таким образом придерживаются санкции в отношении представителей страны-агрессорки, введенных после вторжения РФ в Украину.

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Об этом говорится на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР). Россияне пожаловались на то, что у них уже были договоренности о проведении нескольких спаррингов с европейцами, однако теперь от этих планов приходиться отказаться и играть с беларусами и китайцами. При этом их назвали слабыми оппонентами.

"В предстоящем сезоне были достигнуты договоренности провести спарринг-игры с рядом европейских сборных, но в последний момент был получен отказ со ссылкой на недопуск со стороны EHF и IHF. Запланировано проведение товарищеских матчей со сборной Беларуси, а также есть договоренность провести ряд матчей со сборной Китая. Уровень соперников не удовлетворяет уровню сборной России, но на данный момент другими возможностями мы не обладаем", – сообщили в ФГР.

В июле позапрошлого года EHF лишила Россию права на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года из-за преступной войны РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, английский регбийный клуб "Глостер" запретил использовать российский флаг на форме своего легионера Кирилла Готовцева в соответствии с санкциями Мировой федерации регби (World Rugby).

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