Месяц без Формулы-1. Есть ли вероятность, что этапы на Ближнем Востоке вернутся в сезон

На этой неделе наконец-то возвращается Формула-1! За столь долгий период вынужденной паузы мы успели соскучиться по гонкам, ведь этапы Ближнего Востока временно перенесены и совершенно непонятно, что будет с ними дальше. OBOZ.UA собирал все детали и пытается разобраться, что же будут делать с двумя Гран-При. И почему на самом деле речь идет о 4 заездах.

Видео дня

Пострадали все ближневосточные этапы. И не только

В автомире F1 последняя гонка была еще в Японии месяц назад, 29-го марта. Дальше будет Майами, с перерывом в 5 недель. F2 заменила Бахрейн и Джидду – добавили Майами и Монреаль. Зато младшая серия просто выбросила ближневосточные раунды и готовится вплоть до летних заездов. Так же "временно отменены" этапы MotoGP в Катаре, а гонки на выносливость вообще стартуют в Имоле.

Внезапно пришло время задуматься не только о Персидском заливе. Уже прилетало и по Азербайджану – страдал аэропорт Нахичевань. Баку и его городская трасса находятся еще ближе к Тегерану, из-за чего его могут заменить европейской трассой. Но это пока, так сказать, второй уровень риска.

Надо задуматься и о будущем, ведь Трамп еще долго будет президентом США, поэтому с сезона 2027 года напряжение вокруг региона не уменьшится даже при условии завершения боевых действий в Иране. А будущее нам рисует, что с Джиддой заключен контракт до 2030-го, тогда как Бахрейн, который добавили в 2004-м, будет с нами еще минимум 10 лет.

Академия уже нашла решение

Саудовский этап Академии заменят дополнительными гонками в Монреале и Остине. Эти гонки успели съездить только в Китае, но потом вынуждены были расширить обычный график гонками в Канаде и Соединенных Штатах, наверстав 14 гонок. Именно канадскую трассу возвращают как место, где самые талантливые могут показать конкуренцию. Обычное расписание из двух гонок – это гонка с обратной решеткой, а затем традиционная гонка по итогам квалификации. Однако дополнительных очков за старт с поул-позиции не будет. Вместо этого будет другой уровень стратегии, чтобы обеспечить гибкость для замены перенесенной гонки и максимально использовать любое дополнительное время на трассе.

Финал под угрозой

Война на Ближнем Востоке в последнее время стала менее интенсивной, но угроза новых налетов шахедов никуда не исчезла. Они буквально могут добраться до трека и паддока за 10 часов (реактивные даже за 3-4 часа), что в условиях многодневных мероприятий и многотысячной посещаемости буквально делает невозможным еще два Гран-При: Катар и Абу-Даби. Они в расписании тоже надолго: ОАЭ до 2030-го года и Катар до 2032-го, поэтому надо думать.

Катар – самая большая проблема. Страна самая уязвимая из-за близости к Ирану по воде, но и к природе надо присматриваться, ведь Qatar Grand Prix специально проводят вечером, чтобы немного избавиться от жары. В условиях войны это дополнительный фактор опасности, ведь дроны сложнее сбивать, в Украине это хорошо знают. Если ситуация до осени не стабилизируется, Катар придется вообще отменить.

Катастрофа для FIA – потерять Abu Dhabi Grand Prix. Это не просто гонка, это элитный бренд, с которым F1 имеет деньги и яркую картинку фейерверков на ночном эмиратском небе. Конечно, защита неба здесь немного лучше, но иранские дроны и ракеты долетали и до этих земель. Формула будет держаться за последний этап крепче всего, и если до октября война США и Ирана эскалирует или будут новые проблемы с авиасообщением, то под вопросом может оказаться даже роскошный финал.

Что делать?

У всех похожая идея: дождаться конца года, когда и погода будет лучше, и есть надежда на завершение войны. Формула этим вариантом живет, потому что своим якобы "переносом" боится сказать о том, что 2 гонок может и не быть. К счастью, в календаре есть несколько больших пауз, в которые и планируют запихнуть эти этапы. Это пока основной выход из сложной ситуации, но не решающий. Ведь снова вспоминаем о Баку и финальных треках...

Есть вариант заменить другими. И тут мы вспоминаем об Имоле: чтобы проехаться в Мадриде, пришлось чем-то жертвовать. Жертвой стала итальянская трасса, чтобы заездов и в дальнейшем было 24 за сезон. Последний раз F1 была там почти год назад, но из других скоростных чемпионатов Имола не исчезала, поэтому трасса сохраняет надлежащее соревновательное состояние.

Такой формат не новый, в ковидные годы FIA пришлось делать именно так. Тогда дважды ездили в Австрии и Британии. Европейский этап плотный, но очень выгодный с точки зрения логистики. И это тот фактор, о котором в первую очередь будут думать команды. Еще можно использовать различные конфигурации одной трассы или дать ей другое название региона, чтобы обойти правила. Например, назвать одну и ту же локацию Miami GP и Florida GP. Форматы будут искать – гонки генерируют очень много средств, чтобы просто так от них отказаться.

Сопутствующие проблемы

Но даже если решение найдут, есть момент, о котором команды не сообщали. Существует значительная вероятность, что на Ближнем Востоке застряла часть операционного оборудования. Логистика F1 устроена так, что некоторые механизмы, запчасти и элементы паддока приезжают на место проведения Гран-При гораздо раньше самих команд, чтобы инженерам было проще их монтировать. Поставки заранее проработаны с учетом лучшей логистики, потому что Формула – это про плотные графики.

То есть, через заблокированный Ормузский пролив не выйдет ни одно судно с потенциально заблокированными запчастями. Конечно, можно вывозить грузы по суше и есть как, но представьте, сколько фур для этого нужно? И найдут ли столько самолетов для одиннадцати команд? Без решения проблемы под риском не только будущие Катар с Абу-Даби, но и другие этапы Персидского залива, которые идут одним пакетом. Ну и те Гран-При, на которые просто не успеет приехать запасное крыло.

Что дальше?

Формула-1 наконец-то возвращается уже на этой неделе. После Майами (3 мая), посмотрим гонку в Канаде (24 мая), а затем Гран-При Монако в июне откроет сезон европейских трасс. У FIA еще есть время придумать что-то на замену ближневосточным этапам. Главное, чтобы отмененных заездов не стало больше.