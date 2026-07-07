Месси на ЧМ-2026 установил исторический антирекорд мирового футбола. Видео

Лионель Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который не реализовал два пенальти в основное время матчей в рамках одного мундиаля. Капитан сборной Аргентины установил этот антирекорд в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта.

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На 21-й минуте встречи в Атланте аргентинцы получили право на 11-метровый после фола на Николасе Тальяфико. Месси пробил в правый от себя угол, однако голкипер сборной Египта Мустафа Шубейр угадал направление удара и отбил мяч.

Этот промах стал для 39-летнего аргентинца уже вторым на нынешнем чемпионате мира. Ранее во втором туре группового этапа против Австрии он не попал в створ ворот при исполнении пенальти, хотя его команда тогда победила со счетом 2:0.

Всего за карьеру на чемпионатах мира Месси исполнил восемь пенальти в игровое время и реализовал только четыре из них. Ранее он также не смог забить с 11-метровой отметки в матчах против Исландии на ЧМ-2018 и Польши на ЧМ-2022.

К моменту второго тайма матча с Египтом сборная Аргентины уступала со счетом 0:2. На 15-й минуте Яссер Ибрагим вывел африканскую команду вперед, замкнув головой подачу с фланга.