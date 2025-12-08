ЧМ-2026 пройдет по новому правилу: ФИФА разбила матчи на четверти

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла корректировки в регламент проведения матчей чемпионата мира 2026 года, который в будущем году примут США, Мексика и Канада. С учетом клубного первенства планеты, которое прошло минувшим летам на полях Америки, было принято решение ввести трехминутную паузу в каждом из таймов поединков.

Видео дня

Об этом информирует The New York Times. Функционеры объявили о том, что небольшой перерыв на 22-й минуте каждой половины будет сделан в каждом матче для питья воды вне зависимости от погодных условий. Фактически в ФИФА решили разбить встречи на четверти, как это сделано в баскетболе или американском футболе.

Во время паузу игроки смогут не только утолить жажду, но и получить тренерские указания и корректировки. При этом игровое время останавливаться не будет, в конце тайма арбитра компенсирует три минуты.

"Не будет никаких погодных или температурных условий, а перерывы будут объявляться судьей во всех играх, чтобы обеспечить равные условия для всех команд во всех матчах", – говорится в заявлении ФИФА.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года. Своих потенциальных соперников узнала сборная Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!