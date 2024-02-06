Матч Суперлиги Favbet завершился невероятным победным броском на последних секундах. Видео

Во вторник, 6 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные поединки регулярного сезона в Суперлиге Favbet. На паркете ДС "Олимп" в Южном БИПА на последних секундах добыла победу над "Черкаськими Мавпами" 68:67.

Решающим стал бросок под сирену от Келлона Уитли — американский защитник одесситов принес своей команде победу и набрав 24 очка, стал лучшим игроком матча.

Интересно, что еще в первой половине преимущество одесситов достигало 13 очков, а после большого перерыва Мавпы получали 9 очков преимущества. Но последнее слово в этом матче было именно по команде Олега Шевченко, в состав которой вовремя в клатче включились американские легионеры Уитли и Льюис (21 очка). Также стоит отметить дабл-дабл Ткаченко, набравший 12 очков и собравший 14 подборов.

Бипа победила Мавпы впервые в сезоне, сократив отставание в сезонной серии. Черкасчане закроют бабл в Южном матчем против Старого Луцка, а Бипа сыграет против Киев-Баскета.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Южное, СК Олимп

Черкаськи Мавпы - БИПА 67:68 (15:23, 21:12, 18:17, 13:16)

Черкаськи Мавпы: Далкорт 21 + 6 подборов, Агафонов 14 + 8 подборов + 3 передачи - 4 потери, Новиков 5, Марченко 3 - старт, Кожа 7 + 8 подборов, Руслов 2, Кузнецов 0, Митирич 0

Бипа: Уитли 24, Льюис 21 + 6 подборов, Ткаченко 12 + 14 подборов, Кадыгроб, Рябчук 0 - старт, Соловей 4, Баранов 3, Бугорский 2, Шашков 2, Рудык 0

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