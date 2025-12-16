Марта Костюк поразила Instagram своей новой фотосессией

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№26 WTA) произвела настоящий фурор своей элегантной фотосессией. Спортсменка показала себя в неожиданном и стильном образе, который резко контрастировал с ее привычным видом на теннисном корте.

На снимках 23-летняя киевлянка позировала в черном наряде с акцентом на минимализм и элегантность. Съемка выполнена в сдержанной эстетике, без лишних деталей, а основной фокус сделан на внешность и уверенную подачу теннисистки.

Фотосессия получилась атмосферной и больше напоминает модный редакционный проект, чем обычную публикацию в соцсетях.

"Уравновешенность", – лаконично подписала снимки теннисистка.

В комментариях пользователи восхищаются образом Костюк, отмечая ее красоту, женственность и умение выглядеть органично вне спорта. Многие пишут, что теннисистка легко могла бы появляться на страницах глянцевых журналов и участвовать в модных съемках на постоянной основе.

"Непревзойденная женщина, просто божественная красота, а еще крутая и топовая теннисистка, гордость наша! Гордимся тобой!" – пишут юзеры.

В октябре Марта провела несколько недель на Мальдивах, поделившись яркими снимками с побережья Индийского океана. Спортсменка опубликовала серию фото в купальнике на фоне лазурной воды, вызвав бурную реакцию среди подписчиков.

