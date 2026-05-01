Костюк вышла в финал супертурнира в Мадриде, разбив россиянку, сбежавшую в Австрию. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№23 WTA) вышла в финал турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв лучшую теннисистку Австрии Анастасию Потапову (№56 WTA), которая до 2026 года выступала за Россию. Матч получился контрастным по содержанию и завершился победой 23-летней киевлянки в трех сетах 6:2, 1:6, 6:1.

Старт встречи прошел в борьбе за инициативу на подаче. Уже во втором гейме Костюк уступила свою подачу, однако быстро вернула брейк и затем перехватила контроль за счет давления на приеме. При счете 3:1 украинка закрепила преимущество, а в концовке сета использовала спад соперницы: Потапова не удержала гейм с 40:0 и отдала партию со счетом 2:6.

Во втором сете ситуация изменилась. Костюк проиграла подачу в первом же гейме, после чего допустила серию ошибок и не смогла наладить игру на приеме.

Потапова воспользовалась этим отрезком, стабильно действовала на своей подаче и быстро довела счет до 5:0. Украинка взяла один гейм, но затем вновь уступила свою подачу: 1:6.

Решающая партия прошла при полном преимуществе Костюк. Украинка сразу сделала брейк, добавила в агрессии на задней линии и начала регулярно выигрывать розыгрыши на приеме. Потапова не смогла навязать борьбу, проиграв несколько геймов подряд. Сет завершился со счетом 6:1.

Костюк выиграла матч за счет более стабильной игры в ключевые моменты и эффективной реализации брейк-пойнтов.

В финале 2 мая наша соотечественница сразится с лучшей теннисисткой России Миррой Адреевой (№8 WTA). Начало встречи запланировано не ранее 18:00 по Киеву.

