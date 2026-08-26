Маркевич дал совет Мальдере из-за проблем в сборной Украины по футболу

Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что главному тренеру сборной Украины по футболуАндреа Мальдере стоит смелее привлекать молодых футболистов в национальную команду. По его мнению, кадровые проблемы национальной команды усиливаются отсутствием игровой практики у ряда ключевых исполнителей.

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Маркевич отметил, что подготовку сборной необходимо рассматривать в перспективе чемпионата мира, который он назвал главным турниром для национальной команды. При этом специалист считает важным успешно выступить в Лиге наций и добиться выхода на чемпионат Европы.

"Думаю, что у всех соперников одинаковые шансы на победу в своей группе. В нашем квартете собрались сборные-середняки европейского футбола, и лучшим окажется тот, кто будет готов лучше перед каждым поединком", – заявил Маркевич в интервью Sport.ua.

Тренер отдельно высказался о ситуации с футболистами, которые сейчас не имеют стабильной игровой практики. По его словам, это создает проблему для сборной, поскольку без матчей игроки не смогут выйти на свой максимальный уровень.

"Тот же Цыганков может сделать результат. Поэтому хочется, чтобы он как можно быстрее нашел для себя клуб и начал играть. То же можно сказать и о других футболистах, поскольку у нас не такой уж и большой выбор классных исполнителей", – отметил специалист.

Маркевич также считает, что Мальдере стоит чаще доверять молодежи. Среди возможных вариантов он назвал Геннадия Синчука из "Монреаля", Богдана Редушко и Матвея Пономаренко.

При этом тренер выделил Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика как системообразующих игроков для национальной команды. В отношении Александра Зинченко Маркевич отметил, что у футболиста серьезная травма и в ближайшее время его вряд ли смогут рассчитывать в сборной.

По мнению специалиста, Мальдере необходимо дать время для работы с командой, однако главным ориентиром должна оставаться квалификация на чемпионат мира.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Мальдера признался, что с нетерпением ждет возвращения в команду вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика. Итальянский специалист выразил восторг в связи с завершением дисквалификации футболиста после допингового скандала.

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