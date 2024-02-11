Малиновский забил пушечный гол в Италии и не стал праздновать, извинившись перед болельщиками. Видео

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский забил свой третий гола за итальянский клуб. 30-летний уроженец Житомира отметился в поединке 24-го тура Серии А против своей бывшей команды "Аталанты", за которую провел 143 матча.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и на 51-й минуте сравнял счет. Руслан обыгрался в "стеночку" с Миланом Баделем и пушечным выстрелом не оставил шансов голкиперу.

После гола Руслан не стал радоваться, а молча побежал к центральному кругу, подняв руки, словно извиняясь перед болельщиками "Аталанты".

Отметим, что этот забитый мяч украинца не спас "Дженоа" от поражения. На 55-й минуте Тен Копмайнерс забил победный гол. На 10-й добавленной минуте Давиде Дзаппакоста, а на 13-й Туре Эль-Билаль установили окончательный результат (1:4). В турнирной таблице клуб из Генуи опустился на 12-е место (29 очков).

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года в чемпионате Италии разгорелся скандал после опасного подката Малиновского в матче с "Ювентусом".

Фанаты туринцев в соцсетях в ярости набросились на украинца, обвинив того в попытке убийства и потребовав для него более сурового наказания.

Напомним, что в 14-м туре Серии А Малиновский отметился фантастическим голом в домашнем матче против "Эмполи".

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