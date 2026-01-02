Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов выразил нелепую мысль о том, что западные политики не имеют поддержку в своих странах, выступая против РФ. Бронзовый призер чемпионата мира-2005 высмеял рейтинги лидеров европейских стран, намекая на результаты диктатора Владимира Путина на так называемых выборах.

Об этом Крикунов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт", рассуждая о скором возвращении российских хоккеистов на международные турниры. Ярый Z-патриот добавил, что в этом вопросе РФ помогут США, которые вытеснят европейцев из международной федерации (IIHF).

"На первый план выходят наши отношения с американцами, а они складываются хорошие, Путин и Трамп нашли точки соприкосновения. Конечно, сейчас в первую очередь разговор не про хоккей, а про большую политику. Но, возможно, американцы нам помогут в этом деле. Пора уже возвращать Россию на турниры. Посмотрите на рейтинги этих европейских руководителей – от 10 до 20%. Макрон уже на ладан дышит. Их в своих странах не очень любят. Думаю, они досиживают и их больше не будет", – сказал Крикунов.

Напомним, что в марте 2024 года на президентских "выборах" кремлевский диктатор "установил личный рекорд", нарисовав себе 87% голосов избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выдал совершенно дикое мнение о пользе войны в Украине для российского спорта.

