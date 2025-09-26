Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выдал совершенно дикое мнение о пользе войны в Украине для российского спорта. Бывший хоккеист, который выигрывал Кубок Стэнли, со словами "ждем победы" отметил, что это позволит представителям РФ вернуться в международные турниры.

Видео дня

Об этом Фетисов заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Победа РФ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что сейчас спортсмены из страны-агрессорки столкнулись с дискриминацией и якобы несправедливым отстранением.

"Война дала нам шанс и возможность участвовать в международных соревнованиях. До Великой Отечественной войны Советский Союз в международных соревнованиях не участвовал. То есть сегодня похожая ситуация с дискриминацией наших спортсменов. Ждем победы. Могу сказать, что первая Олимпиада 1952 года в Хельсинки триумфально прошла под успехом нашей страны. Все спортсмены были участниками Великой Отечественной войны. Через шесть лет после того, как мы познакомились с хоккеем, мы стали чемпионами мира", – сказал Фетисов в патриотичном угаре.

Ранее этот россиянин назвал настоящим унижением для РФ отстранение от отбора к Играм-2026 в фигурном катании тренера Даниила Глейхенгауза.

Как сообщал OBOZ.UA, Вячеслав Фетисов внезапно выдал правду об истинном месте России в современном мировом хоккее и устроил нытье из-заотстранения команды от ОИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!