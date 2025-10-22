Магучих пришлось прыгать через забор, когда она воровала арбузы. Видео

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих пришла на эфир к Сергею Притуле и рассказала забавную историю из своего детства. 24-летняя днепрянка призналась, что ее увлечение помогло ей убежать с арбузом, который она "одолжила" на огороде соседа.

Во время разговора ведущий Антон Байдак в шутку спросил, пригодились ли Ярославе ее навыки прыжков в высоту в реальной жизни.

"Смотри, я говорила, что ножницами могу через забор, если он не такой высокий, до 180. Ну и конечно это скорость. То есть я быстро бегаю, еще могу бежать. Мы на чужом огороде были, но там не вишни и не черешни, а арбузы. Это было летом. Просто ли сбежать с арбузами? Да. Там не такой прям большой... Там маленький был", – поведала Магучих.

Байдак начал развивать эту тему, предположив, что было бы, если б в компании с Ярославой был украинский призер Олимпиады-2024 в метании молота Михаил Кохан: "А пан Кохан бросает арбуз, получается. Олимпийская сборная крадет арбузы. Это вообще очень интересно".

Магучих с улыбкой отметила, что в то время была незнакома с Мишей, "но если были бы знакомы, наверное, было легче".

Ранее Ярослава Магучих рассказала, какую самую большую сумму она когда-либо жертвовала на благотворительность. Украинская легкоатлетка призналась, что после Олимпийских игр пожертвовала миллион гривен на сбор волонтера Сергея Лачена для закупки автомобилей для военных.

