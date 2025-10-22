Магучих назвала свой самый большой донат и кому его отправила. Видео

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, какую самую большую сумму она когда-либо жертвовала на благотворительность. Украинская легкоатлетка в эфире Youtube-канала Сергей Притулы призналась, что после Олимпийских игр пожертвовала миллион гривен на сбор волонтера Сергея Лачена для закупки автомобилей для военных.

Видео дня

Во время разговора ведущий Антон Байдак в шутку заметил, что среди волонтеров может начаться соперничество. Однако Притула сразу отреагировал:

"Антон, это очень некрасиво с вашей стороны, потому что вы сейчас закинули зерно раздора. А волонтерство — это территория синергии. Это не соревнование. Донатьте, пожалуйста, каждые 1, 5 или 20 гривен — все помогает", — сказал волонтер.

Позже Магучих добавила, что также поддерживает фонд UA Animals, который помогает бездомным животным. По словам спортсменки, она пожертвовала еще один миллион и он был разделен между четырьмя приютами и организацией UA Animals.

"Я просто очень люблю животных. Люди могут себе помочь сами, а животные, к сожалению, нет. Их много на улицах, и они нуждаются в помощи. Я люблю всех, но у меня кот", — сказала Ярослава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!