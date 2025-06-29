Магучих победила на чемпионате Европы по легкой атлетике. Видео

Ярослава Магучих выиграла соревнование в секторе по прыжкам в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который с 26 по 29 июня проходил в Мадриде. 23-летняя днепрянка закончила выступление с результатом 2.00 м.

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Согласно регламенту, каждой участнице на все соревнование давалось по четыре неудачной попытки в любой последовательности на любой высоте, либо три подряд. Наша соотечественница пропустила четыре высоты, стартовав с планки на уровне 1.91м, которую легко перепрыгнула с первого раза.

Также легко Ярослава покорила и отметку в 1.94м.

Первые две попытки на 1.97 оказались для Магучих неудачной.

Вместо этого сенсационно эту высоту взяла полячка. Лишь с третьего раза украинка добилась нужного результата.

Было заметно, что это расслабило украинку и она легко преодолела 2-метровую высоту.

После этого Магучих перенесла высоту на 2.03 метра, но показать лучший результат сезона в мире не смогла.

Отметим, что накануне украинский метатель молота Михаил Кохан стал первым на командном чемпионате Европы-2025 по лёгкой атлетике, который проходит в Мадриде, установив при этом исторический результат. Его бросок на 81,66 метра стал лучшим среди украинцев за последние 21 год.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня Ярослава заняла второе место на седьмом этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги. 23-летняя днепрянка в шведском Стокгольме закончила выступление с результатом 1.99 м.

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