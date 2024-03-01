Магучих стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала обладательницей "серебра" чемпионата мира 2024 года в помещениях, который принимает шотландский Глазго. Наша соотечественница стала второй в секторе для прыжков в высоту, сумев взять планку на отметке в 1 метр 97 сантиметров.

Представительница Днепра с самого начала подтвердила свой статус одной из фавориток. Она без проблем взяла высоту 192, 195 и 197 сантиметров с первых же попыток.

Прогнозируемо главной конкуренткой стала австралийка Никола Олислагерс. 27-летняя уроженка Норт-Госфорда со второй попытки прыгнула на 1,97м и продлила соперничество с украинкой.

После этого Олислагерс смогла прыгнуть на 199 сантиметров, потратив на это все три попытки. В свою очередь Магучих так и не смогла преодолеть планку на этой отметке и довольствовалась вторым местом.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко финишировала на девятом месте. 26-летняя бахмутчанка остановилась на отметке 184 сантиметра.

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