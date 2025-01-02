Бывший футболист московского "Спартака" Александр Прудников пожаловался на якобы несправедливое отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Экс-нападающий возмутился тем, что представителей страны-агрессорки "нигде не любят".

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Об этом Прудников заявил в интервью журналистам, передает портал sports.ru. 35-летний уроженец Смоленска повторил традиционные нарративы российской пропаганды о политизации спорта, а также назвал катастрофой ситуацию с атлетами из РФ, которых допускают к турнирам ограниченно и в нейтральном статусе.

"Нас нигде не любят. Есть же Олимпийские игры... Там раз в четыре года что-то проходит, а люди половину жизни положили на подготовку. Они могли стать чемпионами, а их просто взяли и отстранили. Отстранение от международных соревнований – катастрофа для нашей страны. Хочется, чтобы все вернулось на круги своя. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, эти принципы давно забыты", – сказал Прудников, даже не попытавшись найти причин такой ситуации.

Отметим, что в сентябре 2023 года Прудников выражал уверенность в том, что "в УЕФА скоро сами захотят, чтобы мы играли". Недавно сборная Турции по футболу отказалась играть с россиянами товарищеский матч, сославшись на загруженность календаря.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году сборная России по футболу может сыграть против европейских команд.

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