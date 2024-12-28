УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
2,1 т.
'Точно не с Россией'. Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи

Организатор игр футбольной сборной Турции исключил матч против национальной сборной РФ в обозримом будущем. Матч-агент ФИФА Реджеп Ясакан опроверг слова российского министра спорта Михаила Дегтярева, который проанонсировал поединок в ближайшем году.

Видео дня

"Технически в ближайшее время нет возможности организовать матч сборных России и Турции. Это невозможно в нынешней ситуации. В июле у Турции будет два товарищеских матча, соперники пока неизвестны, но это точно не Россия", – цитирует Реджепа "Матч ТВ".

"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи

Несколько дней назад Дегтярев заявил, что во время своего визита в Стамбул увидел интерес у турецкой сборной.

"Даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция", – сказал Дегтярев в интервью "Вестям".

"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи

Российские болельщики высмеяли такой дипломатический провал кремлевского чиновника.

"Вот она цена слов министра спорта из бани", "Неужели министр спорта и РФС врут, да ну бред какой-то", "Уже стыдно за сборную. Ходим с протянутой рукой и выпрашиваем игры. Казахстан отказал, Турция. Что дальше? И зачем нам спрашивается какое-то непонятное величие? Верните страну в нормальное русло. Без этих войн и конфронтаций с миром", – пишут юзеры.

"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи
"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи
"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи
"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи
"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи
"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи
"Точно не с Россией". Турция категорически отказалась играть со сборной РФ по футболу, уличив Кремль во лжи

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году сборная России по футболу может сыграть против европейских команд.

15 ноября сборная России по футболу со счетом 11:0 в товарищеском матче обыграла второй состав национальной команды Брунея. Поединок состоялся 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогли привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.

Спустя несколько дней после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессора в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!