Организатор игр футбольной сборной Турции исключил матч против национальной сборной РФ в обозримом будущем. Матч-агент ФИФА Реджеп Ясакан опроверг слова российского министра спорта Михаила Дегтярева, который проанонсировал поединок в ближайшем году.

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"Технически в ближайшее время нет возможности организовать матч сборных России и Турции. Это невозможно в нынешней ситуации. В июле у Турции будет два товарищеских матча, соперники пока неизвестны, но это точно не Россия", – цитирует Реджепа "Матч ТВ".

Несколько дней назад Дегтярев заявил, что во время своего визита в Стамбул увидел интерес у турецкой сборной.

"Даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция", – сказал Дегтярев в интервью "Вестям".

Российские болельщики высмеяли такой дипломатический провал кремлевского чиновника.

"Вот она цена слов министра спорта из бани", "Неужели министр спорта и РФС врут, да ну бред какой-то", "Уже стыдно за сборную. Ходим с протянутой рукой и выпрашиваем игры. Казахстан отказал, Турция. Что дальше? И зачем нам спрашивается какое-то непонятное величие? Верните страну в нормальное русло. Без этих войн и конфронтаций с миром", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году сборная России по футболу может сыграть против европейских команд.

15 ноября сборная России по футболу со счетом 11:0 в товарищеском матче обыграла второй состав национальной команды Брунея. Поединок состоялся 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогли привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.

Спустя несколько дней после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессора в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

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