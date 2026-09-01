"Мы выстояли на выезде в Черногории": тренер сборной Украины проанализировал победу, которая вывела команду в лидеры отборочного турнира ЧМ-2027

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис остался очень доволен игрой своей команды в победном матче отборочного турнира ЧМ-2027 против Черногории (98:89). В рамках второго раунда отбора на чемпионат мира "сине-желтые", по мнению своего наставника, хорошо контролировали эмоции и играли по-настоящему зрело.

Видео дня

"Черногория — агрессивная сборная. Мне понравилось, как мы контролировали эмоции. Сильная сторона этой команды — атака. Михайлюк, Скапинцев, Шульга отлично выполнили свою работу, действовали агрессивно и не мешали друг другу на паркете", — считает Багатскис.

"У нас очень зрелая команда, это не дети. У нас есть опыт, который мы использовали на площадке против Черногории во главе со Звезданом, который предпочитает максимально физический стиль игры. Я знаю, что игроки меня слышат. Мы проделали чертовски отличную работу в товарищеском матче с Латвией, против Греции и сейчас с Черногорией. Надеемся продолжать в том же духе", – рассказал тренер.

Что касается противостояния с тренером черногорцев, господин Айнарс отметил: "Я знаю Звездана Митровича около 30 лет. Я пересекался с ним, ещё когда был игроком, а затем во время работы тренером. В баскетболе главное – результат в конце: поражение или победа. Мы проделали невероятную работу, играя перед этой замечательной публикой. Шум, дым, атмосфера – здесь было всё. Я доволен тем, как мы выиграли. У нас было полтора тренировки перед матчем. Очень легко говорить, что нужно делать. Главное — старание".

"В каждый момент мы боролись, старались действовать жестко. Порой возникали недоразумения, но около 37 минут мы контролировали игру, сохраняли концентрацию. Использовали шансы, которые давала Черногория в атаке, поддерживали стабильность в обороне. Иногда что-то не получалось, но мы выстояли на выезде в Черногории, что является самым важным, а всё остальное второстепенно. Мы сохраняли концентрацию", – уверен Багатскис.

По словам латвийского тренера, у сборной Украины есть цель выйти на чемпионат мира, и они намерены её достичь.

"Достаточно ли нам будет ещё двух побед? Я так не считаю, нужно выигрывать все матчи. Эту команду очень легко тренировать. Лидеры давно в сборной и действительно провели здесь лето. В предыдущие сборы приезжал Михайлюк, сейчас есть Шульга. Их легко задействовать на площадке. Это профессионалы высокого уровня, которые знают, за что играть. Они выступают за свою страну. Это не просто возможность, а честь. Они делали свои первые шаги в баскетболе в Украине. Работать с ними легко. Большинство ребят в команде я знаю не один год", – рассказал Багатскис.

"Две разные игры от Скапинцева? В предыдущей встрече он "прятался", и я в шутку сказал ему замолчать и не оправдываться, поскольку он нам нужен", – признался тренер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина обошла Испанию и вышла на первое место в группе отбора на ЧМ-2027 по баскетболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!