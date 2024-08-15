'Любой, кто изучал Усика, знает...' Белью сделал заявление о реванше украинца с Фьюри

Знаменитый британский супертяжеловес Тони Белью уверен, что победить чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО) можно единственным способом – это перебоксировать его на протяжении всего боя. По мнению Белью, Фьюри сделал ставку на нокаутирующий удар и поэтому проиграл.

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"Вы должны понять, что Усик прессинговал весь бой. Он свалил двухметрового Тайсона, весом более 120 килограммов. Он сбил его с ног и издевался над ним. Представьте, что он делает, когда он бьется в полную силу на пределе своих возможностей. Любой, кто изучает его и знает Усика так, как я его знаю, понимает, что вы должны привести его к себе", – заявил Белью в эфире Youtube-канала iFL TV.

Белью уточнил, что он подразумевал под этим выражением.

"Вы должны быть в состоянии боксировать с ними, вы должны быть в состоянии отвечать ему на удары. Вы должны быть в состоянии непрерывно делать все эти вещи раунд за раундом. Нужно быть особенным, чтобы делать это подряд 12 раундов, но другого способа выиграть у Усика нет. Эти большие парни просто не могут этого сделать, потому что у них нет двигателя, чтобы держаться наравне с украинцем", – отметил Тони.

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