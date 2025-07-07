Лыжник из РФ пожаловался, что FIS 'ведет себя по-скотски', не допуская россиян к турнирам

Российский лыжник Андрей Краснов выразил возмущение отстранением атлетов из страны-агрессорки от международных соревнований. Многократный призер чемпионата РФ с традиционными пропагандистскими нарративами набросился с обвинениями на Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS).

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Об этом Краснов заявил в интервью порталу Sport24. 31-летний спортсмен пожаловался на "неприкрытую русофобию" со стороны FIS, которая якобы несправедливо лишает представителей РФ права выступать на своих турнирах, забыв о военной агрессии своей страны против Украины.

"Сейчас сложно говорить о глобальных целях, когда я вижу, что ребят не пускают на международные старты. Это неприкрытая русофобия. Я разочаровался в олимпийском движении. Понимаю, что рано или поздно возвращение должно случиться. Пока же Международная федерация ведет себя по-скотски. Мне это непонятно. Все сильнейшие – в России. Пока я кайфую от того, какие старты есть внутри страны. Если появится возможность съездить на международные старты, конечно, с удовольствием. Пошумлю там", – сказал Краснов.

Отметим, что на днях FIS вновь объявила о том, что не видит причин для допуска российских лыжников к этапам Кубка мира, а также Олимпийским играм.

Как сообщал OBOZ.UA, российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что биатлонисты и лыжники из РФ лишены шансов выступить на Олимпийских играх 2026 года.

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