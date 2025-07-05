'Это касается как Кубка мира, так и Олимпиады'. FIS сделала заявление по допуску России

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что не видит оснований для отмены отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой — при любом статусе. Запрет продлён с марта 2022 года и остаётся в силе как на Всемирный кубок, так и на Олимпийские игры.

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FIS в ответ на запрос издания "Все про спорт", подтвердила, что решение Совета организации, принятое более трёх лет назад, остаётся актуальным. Отправные мотивы — внешние политические обстоятельства — не изменились, и потому отстранение россиян и белорусов, даже в нейтральном статусе, сохраняется. В федерации подчёркивают, что речь идёт не только о Кубке мира, но и о квалификации на Олимпийские игры, куда допускаются только спортсмены через механизм FIS.

Российские и белорусские лыжники и сноубордисты не допускались с марта 2022 года в ответ на призыв Международного олимпийского комитета и аналогичные меры других федераций Аналогичная практика применяется и в биатлоне, и в других видах спорта.

FIS добавляет, что для снятия санкций потребуются фундаментальные изменения — будь то резкое смягчение международной обстановки или иная политическая трансформация. Пока же федерация не видит предпосылок для пересмотра своего решения.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены остаются вне мирового лыжного и сноубордического спорта под эгидой FIS, и любые их надежды на возвращение к выступлениям под нейтральным флагом на данный момент не имеют оснований.

Отметим, что ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметился оскорблениями по национальному признаку. Бывший российский спортсмен возмутился тем, что Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS, в чем он обвинил скандинавские страны.

Тихонов называл норвежцев даунами и болванами, за что в России его причислили к нацистам. В свою очередь лучший лыжник России Александр Большунов отказался выходит на старт гонки ради участия в Z-митинге в Лужниках в поддержку войны в Украине.

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